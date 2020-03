POL-MK: Diebe und Vandalen unterwegs

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Glaubt man nicht ... Unbekannte Täter haben in den letzten zwei Tagen aus einem Putzmittelraum einer Praxis An der Isenburg einen mehrere Liter fassenden Desinfektionsmittelkanister geklaut.

Am Südengraben waren unbekannte Sachbeschädiger unterwegs. In der Nacht zum gestrigen Donnerstag wurden in einem Rohbau zwei Fenster eingetreten. Im Inneren des Rohbaus wurde zudem eine dortige Tür eingetreten. Beute machten die Täter nicht. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

