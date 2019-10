Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte schlugen Heckscheibe eines Pkw ein

Am Dienstag, 29. Oktober, erhielt die Polizei einen Einsatz zur Straße Büddinghardt. Eine 50-Jährige hatte bemerkt, dass an ihrem Mini Cooper die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Der Pkw wurde in der Zeit zwischen Montag, 28. Oktober gegen 15 Uhr, und Dienstag, 29 Oktober gegen 6 Uhr, beschädigt. Im Fahrzeuginnenraum fanden die Beamten eine Weinflasche und stellten diese sicher. Ob Gegenstände aus dem Auto entwendet wurden, konnte noch nicht festgestellt werden. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

