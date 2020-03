Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher versuchen es an Kirche.

Kierspe (ots)

An der Nacht zum Samstag versuchten unbekannte Einbrecher an der hinteren Tür der Kirche Am Denkmal die Scharniere zu lösen. Dieser Einbruchsversuch schlug fehl. Des Weiteren wurden die Kupferschrauben der Regenfallrohre entfernt und mitgenommen. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

