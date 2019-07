Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (924) Exhibitionist zeigte sich vor Kindern - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Roth (ots)

Am Samstagabend (06.07.2019) zeigte sich in Roth ein Exhibitionist vor zwei Kindern. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr liefen die beiden Kinder auf der Friedrich-Wambsganz-Straße zu Fuß in Richtung Wiesengrund. Dort fiel ihnen das erste Mal ein Mann auf, welcher seine Hose heruntergezogen hatte. Die beiden Kinder liefen zunächst weiter. Der Mann folgte jedoch den Kindern bis in die Straße Obere Mühle und berührte sich dabei unsittlich. Im Anschluss flüchtete der Exhibitionist in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: ca. 30 Jahre alt, ohne Bart, ohne Brille, trug ockerfarbene kurze Hose und ockerfarbenes T-Shirt.

Die weiteren Ermittlungen wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern übernimmt die Kriminalpolizei Schwabach. Zeugenhinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

