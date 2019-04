Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Eschelbach: Hoher Schaden nach Clubhauseinbruch Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In das Clubhaus in der Eichtersheimer Straße brachen zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag bislang unbekannte Täter brachial ein, in dem sie Scheiben einwarfen und sich auch an der Eingangstüre mit mehreren Versuchen zu schaffen machten. Aus dem Innenraum ließen die Einbrecher mehrere Kartons Wein, einen Plasmafernseher sowie dazugehörenden Receiver mitgehen.

Nach ersten Angaben schlägt der Sach- und Diebstahlsschaden mit über 3.000 Euro zu Buche. Der Einbruch wurde am Sonntag kurz vor 11 Uhr bemerkt und die Sinsheimer Polizei in Kenntnis gesetzt.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder beim Polizeiposten Angelbachtal, Tel.: 07265/911200, zu melden.

