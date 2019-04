Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Sachbeschädigung z.N. der TSG Weinheim Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In dem ausrangierten Linienbus, der auf dem Trainingsgelände der TSG Weinheim 1862 e.V. in der Waidallee steht, feierten bislang Unbekannte, hinterließen teils leere Spirituosenflaschen, halbvolle Plastikbecher und beschädigten auch sämtliche Scheiben des Busses. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bezifferbar.

Bemerkt wurde die Sachbeschädigung von einem Verantwortlichen bei einem Kontrollgang am Samstagnachmittag. Demnach dürften sich die Unbekannten zwischen Dienstagnachmittag und Samstagnachmittag - bereits zum wiederholten Male - in dem Linienbus aufgehalten haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

