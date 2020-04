Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Weitere Pressemeldung des PK Varel vom 13.04.2020

Varel (ots)

++ Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ++ Bockhorn. Am Sonntagnachmittag wurde durch eine Bockhorner Polizeistreife ein Hakenkreuz festgestellt, welches in den Maßen 1 x 1 Meter in rotbrauner Farbe auf die Fahrbahn der Straße Alte Bahnlinie aufgesprüht worden war. Die Polizei in Bockhorn hat die Ermittlung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-7350 mitzuteilen.

