POL-WHV: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen - hoher Sachschaden, Fahrzeugführer schwerverletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Ostermontag, 13.04.2020, kam es in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 69-Jähriger schwerverletzt wurde. Er befuhr gegen 08:35 Uhr mit seinem Pkw Ford die Posener Straße in Fahrtrichtung Osten, nach bisherigem Sachstand kam es vermutlich zu einem medizinischen Notfall sodass er noch während der Fahrt kollabierte und daher die Kontrolle über seinen Pkw verlor. In Höhe der Hausnummer 90 kam der 69-Jährige Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, streift zunächst einen geparkten Pkw, ehe er auf einen anderen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auffuhr, der wiederum in einen dritten geparkten Pkw geschoben wurde. Die nur kurze Zeit später am Unfallort eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung sah den Fahrzeugführer zu diesem Zeitpunkt leblos in seinem Fahrzeug sitzen. Die beiden Beamten zogen den 69-Jährigen aus dem verunfallten Pkw und begannen noch vor Ort mit den Reanimationsmaßnahmen, zu denen noch ein sich in Freizeit befindlicher Feuerwehrmann hinzukam und die beiden Polizisten bei den Maßnahmen unterstützte. Die weitere Reanimation übernahmen die Rettungssanitäter bzw. der nur wenige Minuten später eintreffende Notarzt. Der 69-Jährige kam in ein Krankenhaus und befindet sich derzeit auf der Intensivstation. Der Pkw Ford musste abgeschleppt werden; für die Dauer der ärztlichen Versorgung und Unfallaufnahme wurde die Straße für den Fahrzeugverkehr für etwa eine Stunde komplett gesperrt. An den vier Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 25.500 EURO.

