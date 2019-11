Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Kapitän-Lehmann-Straße in Richtung Norden. Als er nach rechts in die Prosperstraße einbiegen wollte, kollidierte er mit einer 66-jährigen Fußgängerin aus Bottrop, die gerade die Straße an einer Fußgängerampel überqueren wollte. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Auto von der Unfallstelle. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 19-Jährige ermittelt werden. Sein Führerschein und das Auto wurden sichergestellt. Die 66-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand nur sehr geringer Sachschaden.

