Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zimmerbrand in Varel - zwei leichtverletzte Personen, jedoch kein Gebäudeschaden

Varel (ots)

Am Dienstagabend, 14.04.2020, geriet gegen 19:25 Uhr in einem Wohnhaus in Jeringhave eine Matratze in einem Jugendzimmer in Brand.

Bei ersten Löschversuchen zog sich eine 49-jährige Wohnungsinhaberin Brandverletzungen zu, die medizinscher Versorgung bedurften, außerdem wurde ein 14-Jähriger durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt.

Der Brand konnte schliesslich durch die Feuerwehr Borgstede gelöscht werden, ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell