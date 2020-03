Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung und Hausfriedensbruch in Speyerer Bistro (02/1603)

Speyer (ots)

15.03.2020, 21:08 Uhr

Am Sonntagabend kam es in einem Bistro in der Windthorststraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 39-jährigen weiblichen Gastes. Ein alkoholisierte 34-jähriger Mann wurde zuvor durch Angestellte des Bistros verwiesen. Dem wollte er nicht nachkommen und ging in Richtung des Kühlschranks, um sich noch ein Getränk für den Heimweg mitzunehmen. Als die 39-jährige Frau sich ihm daraufhin in den Weg stellte, wurde sie durch den Beschuldigten umgerissen und durch einen Schlag auf die Wange leicht verletzt. Der Beschuldigte wurde danach durch Angestellte vor das Bistro verbracht, wo er begann, Tische und Stühle herumzuwerfen. Zu einem Sachschaden dürfte es nach derzeitigem Ermittlungstand hierbei nicht gekommen sein. Die Polizei leitete gegen den Beschuldigten, der auf seinem Heimweg noch angetroffen werden konnte, Ermittlungen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch ein.

