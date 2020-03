Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss PKW geführt 15.03.2020, 01:45 Uhr

Speyer (ots)

Mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss ein 21-jähriger Mann aus Speyer rechnen, der am Sonntagmorgen mit seinem PKW in das Visier der Beamten geriet. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. So überraschte es auch nicht, dass ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,26 Promille ergab. Dem Mann wurde die Weiterfahrt mit dem PKW untersagt. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell