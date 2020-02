Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Zwei Fahrzeugführer ohne Führerschein, einer unter Betäubungsmitteleinfluss versucht sich der polizeilichen Kontrolle durch Flucht zu entziehen

Höhr-Grenzhausen/Koblenz, 07.02.2020,23:55 bis 08.02.2020, 00:30 Uhr

Im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle an der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen sollte am späten Freitag Abend ein PKW aus dem Raum Mayen-Koblenz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der PKW fuhr bei Erkennen der Kontrollstelle unmittelbar wieder auf die BAB 48 in Fahrtrichtung Koblenz auf. Eine Funkstreifenwagen nahm die unmittelbare Verfolgung auf. Im Bereich der B 9 bei Koblenz sollte das Fahrzeug dann mittels Anhaltesignal gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Daraufhin setzte der PKW seine Fahrt in Richtung Siedlung Mittelweiden fort. In einer Sackgasse versuchte der Fahrer letztlich seine Flucht fußläufig fortzusetzen, konnte aber durch die nacheilenden Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden. Der 34 jährige Mann aus dem Raum Koblenz hatte keinen Führerschein und stand zudem unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Bendorf, 08.02.2020 gg. 23:15 Uhr

Am späten Samstag Abend wurde ein 32 jähriger Mann aus dem Kreis Mainz Bingen auf der BAB 48 bei Bendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

