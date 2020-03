Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht 12.03.2020, 17:00 Uhr -13.03.2020, 17:00 Uhr

Speyer (ots)

Von Donnerstag auf Freitag kam es auf einem Parkplatz vor dem Berliner Platz in der Straße Im Erlich in Speyer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW stieß vermutlich beim Einparken in eine dortige Parklücke gegen den geparkten PKW der 53 -jährigen geschädigten Fahrzeughalterin aus Speyer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem PKW, einem blauen Fiat Punto, entstanden diverse Kratzer und Deformierungen am linken Radkasten. Da an der beschädigten Oberfläche rote Lackantragungen festgestellt wurden, dürfte es sich bei dem flüchtigen PKW um einen PKW mit roter Lackfarbe gehandelt haben. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bzw. dessen Fahrer oder Fahrerin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

