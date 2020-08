Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pyrotechnik gezündet

Gronau (ots)

Am Freitagabend zündete ein noch unbekannter Täter gegen 20.20 Uhr einen pyrotechnischen Gegenstand, vermutlich einen sog. "Polenböller", und warf diesen vom Balkon eines Hauses an der Neustraße. Im Bereich der Explosionsstelle hielt sich ein dreijähriges Mädchen auf. Diesem fiel vor Schreck das Essen aus den Händen und es fing an zu schreien. Ein Zeuge konnte den eingesetzten Beamten den betreffenden Balkon und auch einen geparkten Wagen zeigen, zu dem sich der vermutliche Täter nach dem Vorfall vorübergehend geflüchtet hatte. Die Ermittlungen dauern an. Eine Anzeige wurde eingeleitet.

