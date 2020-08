Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Neue Handys aus Shop entwendet

Bocholt (ots)

Am Freitagmittag betrat gegen 11.55 Uhr ein Unbekannter einen Verkaufsshop eines Mobilfunkanbieters auf der Neustraße, schnappte sich drei neue Handys samt Sicherungsvorrichtung und flüchtete in Richtung Arkaden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2900 Euro. Nach Angaben eines Mitarbeiters dürfte der Täter nicht viel Freude an den neuen Samsung-Smartphones haben, diese seien durch eine Verkaufssoftware geschützt und können so nicht in Betrieb genommen werden. Nach Zeugenaussagen handelte es sich bei dem Täter um einen Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Er trug dunkle Kleidung, eine dunkle Basecap und eine Mundnasemaske.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

