Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradunfall

Schmallenberg (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Kiel verunglückte am Dienstag mit seinem Motorrad. Er wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann um 13.10 Uhr auf der Kreisstraße 36 von Bad Fredeburg in Richtung Ebbinghof. In einer leicht anteigenden Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach links von der Straße ab und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

