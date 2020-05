Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Schmallenberg: Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch, gegen 23 Uhr, in das Schulzentrum auf der Leißestraße ein. Über die Feuertreppe betraten sie ein Vordach. Die Einbrecher hebelten das Fenster des Lehrerzimmers auf und lösten einen Alarm aus. Als der Sicherheitsdienst an der Schule eintraf und den Einbruch feststellte, waren die Täter bereits geflüchtet. Über mögliches Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Eslohe: Zwei Frauen versuchten in der Nacht zum Sonntag in ein Haus an der Straße "Im Westenfeld" einzubrechen. Laut der Bewohnerin hörte sie gegen 02:45 Uhr verdächtige Geräusche an der Haustür. Auf Nachfrage antworteten zwei Frauen durch die verschlossene Tür, dass sie vom Pflegedienst seien und der Notrufknopf aktiviert wurde. Als die Frau verneinte, ließen die beiden Frauen ab und flüchteten vom Tatort. Eine Nachfrage bei dem Pflegedienst ergab, dass kein Notruf bei diesem eingegangen ist. Aufgrund der Stimmen schätzt die Bewohnerin die beiden Frauen zwischen 30 bis 50 Jahre. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

