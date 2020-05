Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Täter nach Einbruch festgenommen

Meschede (ots)

Am Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr wurden die Beamten zu einem Einbruch in ein Seniorenheim in der Hünenburgstraße gerufen. Gestohlen wurden unter anderem Zigaretten und ein Smartphone. Gegen 04.30 Uhr entdeckten die Beamten einen 22-jährigen Mann aus Meschede im Nahbereich des Seniorenheims. Da die Beamten dem Mann gefundene Spuren zuordnen konnten, durchsuchten sie die Wohnung des Mescheders nach Diebesgut. Die Beamten konnten neben dem Handy und der Zigaretten noch weitere Gegenstände aus dem Seniorenheim finden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Meschede gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er entlassen.

