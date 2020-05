Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrunken gegen Auto

Schmallenberg (ots)

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Im Ohle" gerufen. Ein 55-jähriger Mann war mit seinen Auto gegen ein am Fahrbahnrand geparkten Pkw gefahren. Der Fahrer gab an, einem entgegenkommenden Auto ausgewichen zu sein. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten allerdings eine starke Alkoholfahne bei dem Schmallenberger. Ein Alkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht der Polizisten. Mit einem Wert von über zwei Promille stand der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

