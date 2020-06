Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt (34/0106) 01.06.2020, ca. 21:30 Uhr

Speyer (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner informierte am Montagabend sofort die Polizei, nachdem er aus seiner Wohnung akustisch wahrgenommen hatte, dass es in der Hetzelstraße, in Speyer, zu einem Unfall gekommen ist. Der Außenspiegel eines parkenden Fahrzeuges wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort, er entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vermutlich könnte ein silberner VW Kombi in Zusammenhang damit stehen. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die zur fraglichen Tatzeit Wahrnehmungen machten und somit Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallfahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-101 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

