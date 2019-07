Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 2 PKW Aufbrüche in Falkendiek

Herford (ots)

(mas) Heute (21.07.) kam es zunächst zwischen 16.00 - 16.20 Uhr in der Schweichelner Straße zu einem Einbruch in einen PKW. Unbekannte Täter schlugen hierzu die Scheibe der Beifahrertür eines grauen VW Up ein und entwendeten aus diesem eine Handtasche. Zwischen 17.15 - 18.30 Uhr kam es dann erneut durch Einschlagen der Scheibe der Beifahrertür eines brauen Nissan Qashqai in der Hombergstraße zu einem Diebstahl von persönlichen Gegenständen. Bei den beiden Taten kam es insgesamt zu einem Schaden in Höhe von ca. 1300 Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Tatzeitraum unter der Telefonnummer 05221-8880.

