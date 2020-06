Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Raubdelikt an Bahnhofsunterführung - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Am 31.05.20, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einer bislang unbekannten Personengruppe an der Bahnhofsunterführung in Limburgerhof. Unter Einwirkung körperlicher Gewalt wurden dem Opfer dabei Bargeld und eine Kette entwendet. Anschließend gingen die unbekannten Täter flüchtig. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

