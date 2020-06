Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: mehrere Autos mit Farbe besprüht

Frankenthal (ots)

Gleich drei PKW's besprühten unbekannte Täter in der Zeit vom 30. Auf den 31.5. mit roter Farbe und beschädigten diese dadurch mutwillig. Zeugen teilten der Polizeiinspektion Frankenthal mit, dass drei auf einem Parkplatz in der Freinsheimerstraße in Frankenthal-Eppstein abgestellte Fahrzeuge mit Farbe beschmiert wurde. Täterhinweise liegen bisher keine vor. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

