POL-PDLU: Einbruchsversuch Kletterwald Speyer (05/0220)

Speyer, Erster Richtweg 5 (ots)

Einen Sachschaden von circa 200 Euro verursachten unbekannte Täter bei dem Versuch, in das Kiosk am Kletterwald Speyer zu gelangen. Die unbekannten Täter überwanden den, vor einem Fenster angebrachten Klappladen und versuchten so, ins Innere des Kiosk zu gelangen. Da hierdurch ein akustischer Alarm ausgelöst wurde, kam es zu keiner Fortsetzung des Einbruchs. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die zur fraglichen Tatzeit Wahrnehmungen im Bereich des Kletterwald Speyer machten und somit Hinweise zu den oder dem Täter machen können.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-101 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

