Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auf Diebestour in der Innenstadt unterwegs

Speyer (ots)

Am 29.05.20 entwendete eine 60- jährige Speyerin in einem Drogeriemarkt auf der Maximilianstraße mehrere Flaschen Parfüm. Hierbei wurde sie jedoch von einem Mitarbeiter der Drogerie beobachtet und konnte am Verlassen des Geschäftes gehindert werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten in der Handtasche der Dame weitere Kosmetikartikel aufgefunden werden. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, hatte sie diese zuvor in einem anderen Drogeriemarkt auf der Maximilianstraße entwendet.

