Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet - Pedelecfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Freitagabend (24.04.2020) ein Radfahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Kärntner-/Linzer Straße zugezogen. Ein 29-Jähriger befuhr gegen 18.20 Uhr mit seinem Pedelec die Kärntner Straße abwärts und missachtete die Vorfahrt eines 50-jährigen Honda-Fahrers, der von rechts aus Linzer Straße in die Kreuzung einfuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer, der keinen Helm trug, durch die Luft geschleudert und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7.500 Euro.

