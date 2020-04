Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Botnang (ots)

Ein 56 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Freitag (24.04.2020) in der Beethovenstraße mit einer Stadtbahn der Linie U2 zusammengestoßen. Der 56-Jährige war gegen 13.10 Uhr auf der Beethovenstraße in Richtung Feuerbach unterwegs, als er am Kreisverkehr zur Regerstraße mit einer Stadtbahn kollidierte, die in gleicher Richtung unterwegs war. Der 56-Jährige, der 29 Jahre alte Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben bei dem Zusammenstoß offenbar unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es insbesondere im Stadtbahnverkehr zu Behinderungen. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

