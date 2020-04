Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Wangen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (22.04.2020) einen mutmaßlichen Drogenhändler in der Hedelfinger Straße festgenommen. Nach umfangreichen Ermittlungen nahmen die Beamten den 27-Jährigen gegen 17.25 Uhr fest, als dieser gerade ein Rauschgiftgeschäft abschließen wollte. Der bereits mit Vollstreckungshaftbefehl aufgrund einer noch offenen rechtskräftigen Freiheitsstrafe in Höhe von zwei Jahren und drei Monaten wegen Betäubungsmittelverstößen gesuchte deutsche Staatsbürger wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

