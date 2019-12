Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in EFH

Freimersheim (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 12.12.2019 und dem 14.12.2019 gelangten Unbekannte durch Aufhebeln einer Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße. Im Haus entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Höhe des Gesamtschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben und 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

