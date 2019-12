Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam/Bellheim/Germersheim - Sturmschäden

Zeiskam/Bellheim/Germersheim (ots)

Durch starke Sturmböen fielen in Bellheim Sicherungsmittel einer Baustelle um. Diese wurden durch den Verantwortlichen ausgetauscht. In Zeiskam löste sich aufgrund des Windes der Putz eines abrissfälligen Hauses. Dort wurde der Fußweg entsprechend durch den Eigentümer abgesichert. In Germersheim wurde ein PKW durch eine umgekippte Absperrung beschädigt. Polizei und Feuerwehren waren im Einsatz.

