Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - PKW aufgebrochen

Bellheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 13.12.2019 18:00 Uhr und dem 14.12.2019 08:10 Uhr in einen PKW ein. Hierbei wurden Fahrer- und Beifahrerairbag, sowie das Navigationssystem entwendet. Der Schaden dürfte sich auf ca. 6000 Euro belaufen. Das Auto war auf dem Mitfahrerparkplatz an der B9, Anschlussstelle Süd, abgestellt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

