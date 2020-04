POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei Stuttgart:

Polizeipräsidium Stuttgart

Blaulichtfraktionen in der Landeshauptstadt tragen Schutzmasken Im Zuge der Lockerungen der Corona-Regeln in Baden-Württemberg und der damit erlassenen Maskenpflicht, werden die Blaulichtfraktionen in Stuttgart bereits ab Samstagmorgen (25.04.2020) die ihnen zur Verfügung gestellten Schutzmasken tragen. Die Bediensteten der Rettungskräfte sowie von Feuerwehr und Polizei Stuttgart, mit ihnen auch die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizeiinspektion, benutzen also bereits am Wochenende den Mund-Nasenschutz bei allen ihren Einsätzen und treten Hilfesuchenden ab jetzt immer mit der Bedeckung entgegen. Auch im Einsatzfahrzeug und wenn im Einzelfall nötig im Innendienst, setzen die Helfer die Mund-Nasen-Bedeckung auf.

Die Blaulichtfraktionen in der Landeshauptstadt wollen mit gutem Beispiel voran gehen und mit diesen Maßnahmen zum Ausdruck bringen, dass ihnen der Schutz der Bevölkerung am Herzen liegt. Ein umfassender Schutz kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn sich alle Bürgerinnen und Bürger, einschließlich alle für die Einhaltung der Regeln Zuständigen selbst auch, an die ab Montag (27.04.2020) geltenden Vorschriften halten.

