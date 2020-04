Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Sachbeschädigung ermittelt Bundespolizei

Hagen (ots)

Bislang Unbekannte haben in der vergangenen Nacht/frühen Morgenstunden (7. April) in Hagen eine S-Bahn großflächig mit Farbe beschmiert. Bundespolizisten nehmen den Schaden auf und ermitteln.

Die Bundespolizei in Hagen wurde in den frühen Morgenstunden von einem Mitarbeiter der DB über eine Sachbeschädigung an einer S-Bahn informiert. Als Bundespolizisten an der Abstellgruppe in Hagen eintrafen teilte ihnen der Zeuge mit, dass er ursprüngliche die Zugeinheit in Betrieb nehmen wollte. Auf dem Weg dorthin habe er dann die großflächig aufgesprühte Farbe bemerkt. Die Streife nahm den Schaden an der S-Bahn auf. Insgesamt wurde auf einer Fläche von ca. 150qm Lackfarbe aufgetragen. Bei der Absuche des Tatortes konnten Beweismittel sichergestellt werden.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der bislang ermittelte Schaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell