Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental

Wies: Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag bis Samstag, 13. bis 18.04.2020, wurde in ein Wohnhaus in Wies eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter schlugen ein Fenster ein und betraten das Haus. Hier wurden mehrere Gegenstände beschädigt und vermutlich auch zwei Fernseher gestohlen. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen in der Stockmatter Landestraße im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

