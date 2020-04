Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rotlichtunfall; Gerlingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Rotlichtunfall

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 09.10 Uhr in der Markgröninger Straße in Eglosheim ereignete. Mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne wurde ein 66 Jahre alter VW-Lenker, der die Markgröninger Straße in Richtung der Bundesstraße 27 befuhr, geblendet. Auf Höhe der Kreuzung mit der Katharinenstraße und der Nagolder Straße übersah er wohl deshalb, dass die dortige Ampel für ihn rot zeigte. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zu einer Kollision mit einem 82-jährigen Ford-Fahrer, der die Markgröninger Straße von der Katharinenstraße kommend überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford abgewiesen und stieß im weiteren Verlauf gegen einen Ampelmast. Der 66 Jahre alte Fahrer des Ford erlitt leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gerlingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht in der Obere Ringstraße in Gerlingen sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, Zeugen. Am Dienstag zwischen 06.30 Uhr und 19.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren einen geparkten BMW. Ohne sich anschließend um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

