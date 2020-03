Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200327-1-pdnms Festnahme nach versuchten Zigarettenautomatenaufbruch

Rickert ( RD ) (ots)

Am 27.03.2020 gegen 00.30 Uhr versuchten zwei 34 und 37 jährige Männer in der Dorfstraße in Rickert einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Der Automat hielt aber diesem hebeln und einschlagen stand, den beiden Männern gelang es nicht, an die begehrten Zigaretten zu kommen. Ein aufmerksamer Anwohner sah diesen Versuch und verständigte die Polizei. Im Nahbereich konnte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung schließlich beide Männer festnehmen. Die beiden Männer erwartet jetzt eine Anzeige wegen versuchten schweren Diebstahls. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden beide Männer vor Ort wieder entlassen.

