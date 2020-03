Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200324-1-pdnms Widerrechtlich entsorgter Wohnwagen

Jevenstedt (RD) (ots)

Mitte März ist in einem Waldstück bei Nienkattbek/Gemeinde Jevenstedt an Kreisstraße K 66 ein widerrechtlich entsorgter Wohnwagen festgestellt worden. Allem Anschein nach diente der Wohnwagen zuletzt der Tierhaltung. Wie das rund 7 Meter lange Gefährt dort hingelangte, konnte bislang nicht geklärt werden. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zur Herkunft werden erbeten an die zuständige Polizeistation Jevenstedt unter der Rufnummer 04337-410 oder an die Gemeinde Jevenstedt. Ein Bild vom Wohnwagen kann bei der Pressestelle Neumünster angefordert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell