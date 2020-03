Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200323-1-pdnms Geschäftsgebäude ausgebrannt

Elsdorf-Westermühlen (RD) (ots)

Am 23.03.2020 gegen 04.10 Uhr wurde ein Feuer in einem leerstehenden Geschäftsgebäude in der Dorfstraße in Elsdorf-Westermühlen gemeldet.

Als die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Dörfer sowie die Polizei vor Ort eintrafen, brannten das Gebäude schon in voller Ausdehnung.

In dem Gebäude befanden sich keine Menschen, der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Zur Ursache der Brandentstehung kann derzeit noch nichts gesagt werden, hier laufen die Ermittlungen noch.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner in der Dorfstraße durch die FFW davor gewarnt, Türen und Fenster offen stehen zu lassen.

Um 12.00 Uhr war der Brand und die erforderlichen Aufräumarbeiten durhc die FFW abgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell