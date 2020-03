Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200326-1-pdnms Schwerer Raub auf Tankstelle in Bordesholm

Bordesholm ( RD ) (ots)

Am 25.03.2020 gegen 20.50 Uhr betrat ein maskierter Mann die Tankstelle in der Bahnhofsstraße in Bordesholm. Der Mann kam in drohender Haltung auf den Angestellten der Tankstelle zu und forderte den 20 jährigen Mitarbeiter der Tankstelle auf, ihm das Geld in der Kasse auszuhändigen. Nachdem der Angestellte dem Täter einen niedrigen vierstelligen Betrag ausgehändigt hatte, verließ dieser die Tankstelle und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der maskierte Mann kann wie folgt beschrieben werden : ca. 175 cm groß, braune Augen, normale Statur, schwarze Jacke und dunkle Hose, schwarzes Halstuch ins Gesicht gezogen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 04321-9459450 oder unter der 110 erbeten.

