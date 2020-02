Polizei Bremen

POL-HB: Nr.:0145 --Mann mit Messer verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Gastfeldstraße Zeit: 26.02.2020, 10:20 Uhr

Am Mittwochmorgen gab es vor einem Friseurgeschäft in der Bremer Neustadt eine Auseinandersetzung in deren Folge ein 38-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Täter ermitteln und sucht jetzt Zeugen.

Um 10:20 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Gastfeldstraße, wie sich vor einem Friseursalon eine Schlägerei entwickelte. In deren Folge fing ein beteiligter 38-jähriger Mann plötzlich stark an zu bluten und der zweite Mann lief weg. Der 38-Jährige erlitt eine schwere Schnittverletzung im Gesicht, die ihm sein Kontrahent offenbar mit einem Messer zugefügt hatte. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und ermittelten einen mutmaßlichen Täter. Die weiteren Ermittlungen hierzu und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Gastfeldstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell