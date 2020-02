Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0142 --Einbrecher mit Zorromaske--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, Arster Landstraße Zeit: 25.02.2020, 23:25 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten drei unbekannte Täter in ein Haus einzubrechen während die Bewohner anwesend waren. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:25 Uhr wollte sich ein Ehepaar in seinem Haus in der Arster Landstraße gerade schlafen legen, als beide laute Geräusche aus dem Garten hörten. Durch ein Terrassenfenster konnten sie drei maskierte Täter sehen. Diese traten, als sie den Mann und die Frau entdeckten, gegen die Tür und forderten sie auf diese zu öffnen. Der Mann rief laut um Hilfe und die Täter flüchteten.

Die Polizei Bremen fragt: Wer hat in dieser Zeit in der Arster Landstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht. Die drei Täter wurden von den Zeugen wie folgt beschrieben: Sie waren alle komplett dunkel gekleidet, hatten Kapuzen auf und waren etwa 175 cm groß. Derjenige, der sie aufforderte die Tür zu öffnen, hatte einen silbernen, länglichen Gegenstand in der Hand. Möglicherweise war das ein so genannter Kuhfuß oder ein Rohr. Auffällig soll die Maskierung gewesen sein, die der Ehemann als "Zorromasken" bezeichnete.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

