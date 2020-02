Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0140 --Ermittlungen nach Sachbeschädigungen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, Züricher Straße; Bremen-Burglesum, Beckers Barg Zeit: 24.02.20, 07:30 - 25.02.20, 09:00 Uhr

Unbekannte Personen beschmierten am Montag und Dienstag in Bremen-Osterholz und Bremen-Burglesum ein Fahrzeug und eine Mauer mit Schriftzügen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei erhielt am Montagnachmittag Kenntnis von einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Auto in der Züricher Straße. An den VW wurden die Worte "No Nazi. Fuck AFD" gesprüht. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es an einer Garagenmauer in der Straße Beckers Barg ebenfalls zu Farbschmierereien. Polizisten stellten den Schriftzug "NAZIS BOXEN! BUGS!" fest.

Der Staatsschutz hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen.

