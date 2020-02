POL-HB: Nr.: 0138 --Verkehrsunfall nach Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, Lüssumer Kamp Zeit: 22.02.2020, 12:15 Uhr bis 13:50 Uhr

Am Samstagnachmittag prallte der Fahrer eines Ford Fiesta in Bremen Blumenthal gegen ein geparktes Auto und flüchtete. Zuvor war dieser Ford offenbar in derselben Straße gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:50 Uhr hörten Zeugen in der Straße Lüssumer Kamp einen Knall und liefen auf die Straße. Sie konnten beobachten, dass ein Ford Fiesta seitlich gegen einen abgestellten Toyota geprallt war. Der Fahrer des Ford versuchte in der Folge offenbar wegzufahren, was ihm aber aufgrund der Schäden am Auto nicht gelang. Er stieg aus und flüchtete zu Fuß. Ein Halter konnte durch die Einsatzkräfte ermittelt, aber nicht angetroffen werden. Gegen Abend meldete sich der Halter des Ford bei der Polizei und schilderte einen Einbruch in seiner Wohnung in derselben Straße. Dabei wurde neben Bargeld und elektronischen Geräten auch sein Auto gestohlen. Er habe seine Wohnung gegen 12:15 Uhr verlassen, weshalb der Zeitpunkt des Einbruchs zwischen 12:15 Uhr und dem Zeitpunkt des Unfalls um 13:50 Uhr liegen muss.

Die Polizei Bremen fragt: Wer hat in dieser Zeit in der Straße Lüssumer Kamp oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht, oder hat kann Aussagen zu dem Verursacher des Unfalls treffen. Der geflüchtete Fahrer wurde von den Zeugen wie folgt beschreiben: Er hatte kurze schwarze Haare, trug einen Drei-Tage-Bart und war etwa 180-190 cm groß. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt und trug einen Pullover und eine blaue Jeanshose.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

