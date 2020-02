Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0137--Noch freie Plätze für Präventionsseminar--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Straße 62 (Stadthaus Vegesack) Zeit: 27.02.20, 18 bis 20 Uhr

Die Polizei Bremen bietet im Februar Vorträge zum Thema Internetsicherheit an. Für den Vortrag am Donnerstag im Stadthaus Vegesack sind noch Plätze frei.

Sie sind einfacher Nutzer und möchten mehr zu den Bereichen Daten, Informationen, Einkaufen und Kontakte bezogen auf das Leben mit dem Internet erfahren? Dann melden Sie sich zum letzten Vortrag "Leben online - wirklich sicher?" am Donnerstag, 27.02.20, 18 - 20 Uhr im Stadthaus Vegesack in der Gerhard-Rohlfs-Straße 62 an.

Anmeldung erforderlich unter praeventionszentrum@polizei.bremen.de oder telefonisch unter 0421 362-19003 (nur während der Öffnungszeiten montags + dienstags 9 - 15 Uhr, donnerstags 9 - 16 Uhr besetzt). Die Teilnahme ist kostenlos.



