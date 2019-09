Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Kontrolle bringt einiges zu Tage

53879 Euskirchen (ots)

Weil der abgerissene Auspuff über den Boden schleifte, kontrollierte eine Polizeistreife Samstagmittag (13.55 Uhr) einen Pkw mit luxemburgischem Kennzeichen. Auf Befragen gab der 32-jährige Fahrer den Konsum von Drogen zu. Als die Beamten nun den Führerschein verlangten, gab der Münstereifeler an, keinen zu besitzen. Trotzdem sei er schon mehrere Monate mit dem Pkw unterwegs. Die Beamten fragten ihn weiterhin nach der Herkunft von vier Propangasflaschen auf dem Rücksitz. Der Münstereifeler gab an, dass zwei Flaschen sein Besitz wären, die anderen beiden habe er gestohlen. Das benutzte Fahrzeug war ohne Zulassung. Nach Inaugenscheinnahme des Fahrzeuginneren wurden mehrere Geldkassetten aufgefunden. Der 32-Jährige gab an, dass diese aus zurückliegenden Diebstählen stammen würden. Aufgefundene Werkzeuge im Kofferraum des Pkw waren ebenfalls gestohlen. Der 32-Jährige wurde festgenommen und zur Sache vernommen. Der polizeibekannte Mann kam in Untersuchungshaft.

