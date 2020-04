Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Kirchheim am Neckar und in Bietigheim-Bissingen; Diebstahl auf Baumarktareal in Löchgau

Ludwigsburg (ots)

Kichheim am Neckar: Mercedes beschädigt

Ein Sachschaden von etwa 500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes, der am Dienstag zwischen 16:30 und 21:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Kirchheim am Neckar abgestellt war. Der Mercedes war im Bereich einer Mauer vorwärts eingepackt und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag zwischen 13:00 und 19:30 Uhr in der Buchstraße in Bietigheim ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, nach Zeugen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Audi, der entlang der Fahrbahn vorwärts in Richtung eines Gebüsches geparkt war. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Während der Unfallaufnahme wurden an dem Audi rote Lackantragungen entdeckt. Möglicherweise stammen sie vom Verursacherfahrzeug.

Löchgau: Pflanzenerde und Blähton gestohlen

Fünf Säcke Pflanzenerde und ein Sack Blähton erbeutete eine noch unbekannte Diebin, die am Dienstag gegen 18:15 Uhr in der Erligheimer Straße in Löchgau zuschlug. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes parkte die Frau ihren Wagen rückwärts ein. Anschließend stieg sie aus und lud das Diebesgut, dass im Außenbereich des Marktes gelagert war, in ihr Fahrzeug ein. Ohne die Ware, deren Wert sich auf eine zweistellige Summe beläuft, zu bezahlen, fuhr die Unbekannte schließlich davon. Bei ihr soll es sich um eine Frau mittleren Alters handeln, die etwa 175 cm groß ist. Sie hat braunes oder blondes schulterlanges Haar, ist eventuell osteuropäischer Herkunft und trug zur Tatzeit eine Hose mit Leopardenmuster. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sie mit einem braunen VW T5 oder T6 mit Ludwigsburger Zulassung (LB) unterwegs gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell