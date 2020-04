Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1050

Waldenbuch

Weil im Schönbuch: Opel gefährdet durch Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht; Herrenberg: Unfallverursacher geht nach Auffahrunfall flüchtig - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

K1050 / Waldenbuch / Weil im Schönbuch: Opel gefährdet durch Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

Am Dienstag wurde die Polizei durch eine Verkehrsteilnehmerin gegen 14:45 Uhr verständigt, weil ihr ein roter Opel Corsa auf der Kreisstraße 1050 zwischen Waldenbuch und Weil im Schönbuch aufgefallen war. Die Zeugin bemerkte die unsichere Fahrweise des Opel mit Göppinger Kennzeichen (GP). Das Fahrzeug soll teilweise in den Gegenverkehr geraten sein, so dass dieser wohl stark abbremsen und auch ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise gefährdet worden sind, sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

Herrenberg: Unfallverursacher geht nach Auffahrunfall flüchtig - Zeugen gesucht

Eine 45-Jährige musste verkehrsbedingt am Dienstag gegen 15:45 Uhr mit ihrem VW in der Daimlerstraße in Herrenberg vor einem Kreisverkehr anhalten, als ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug hinten auffuhr. Durch den Aufprall wurde der VW der Frau ein Stück in den Kreisverkehr geschoben. Ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW mit Böblinger Kennzeichen (BB) handeln. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

