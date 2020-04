Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Lkw rollt rückwärts auf zwei Pkw; Holzgerlingen: Einbruch in Schulgebäude - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Lkw rollt rückwärts auf zwei Pkw

Am Dienstagvormittag machte sich ein Lkw gegen 10:50 Uhr in der Steinbeisstraße in Leonberg selbstständig und beschädigte in der Folge zwei Pkw. Offensichtlich hatte der Fahrer vor dem Aussteigen seinen Lkw nicht gegen Wegrollen gesichert. So prallte der Lkw zunächst auf einen dahinter geparkten VW Multivan. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Lkw dann den VW auf einen dahinter stehenden Ford. Während der Schaden am Lkw auf circa 500 Euro geschätzt wird, beläuft sich der Sachschaden am VW auf circa 10.000 Euro und am Ford auf circa 2.000 Euro.

Holzgerlingen: Einbruch in Schulgebäude - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 7:10 Uhr, Zugang zu einem Schulgebäude in der Berkenstraße in Holzgerlingen. Es wurden die Büroräume durchsucht, allerdings scheint der Täter nichts gestohlen zu haben. Der Polizeiposten Holzgerlingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 41604 0 entgegen.

