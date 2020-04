Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-West: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich am Montag gegen 15:30 Uhr in der Brenzstraße in Ludwigsburg-West ereignete. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich vor einem Kindergarten eine vierköpfige Personengruppe aufgehalten. Innerhalb dieser Gruppe soll ein noch unbekannter Mann einen 33-Jährigen zunächst beleidigt und anschließend nach ihm geschlagen haben. Nachdem der 33-Jährige dem Schlag ausweichen konnte, haben sich die Parteien getrennt. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den 33-Jährigen und seinen 25 Jahre alten Begleiter im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen schließlich im Bahnhofsbereich antreffen. Von den beiden anderen Männern fehlt bislang jede Spur. Bei dem Täter, der den 33-Jährigen beleidigt und angegriffen haben soll, soll es sich um einen Mann südländischer Herkunft handeln, der zur Tatzeit eine olivfarbene Bomberjacke trug. Zur vierten Person ist derzeit nichts bekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den noch unbekannten Personen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

